In Kijkduin leek het eerst een geintje waar lokale ondernemers en zelfs een raadslid van D66 geen kwaad in zagen: jongeren overspoelden Kijkduin en verjonging van de badplaats was al langer het doel. Vandaar dat onder leiding van het D66-raadslid zelfs een heuse totempaal werd geslagen voor de nieuwe God Pokémon. Totdat bleek dat de ongein niets met Kijkduin van doen heeft maar alles met pubers en te veel tijd.



Gevolg: ouderwetse overlast. Rennen door de duinen, pissen in beschermd natuurgebied, rotzooi op straat, kortom: wat mensen doen als de openbare ruimte ze geen reet kan schelen. De situatie is zo uit de hand gelopen dat de gemeente via een advocaat het Amerikaanse bedrijf wil dwingen te stoppen met het plaatsen van virtuele figuurtjes. Ik ben benieuwd naar de niet-zo-virtuele rekening die ons straks wordt gepresenteerd voor deze miskleun.



Er zijn ook burgers die wél betrokken zijn bij de openbare ruimte en die willen dat juist de gemeente stopt. Met kappen. Al enige tijd is onze stad verwikkeld in een strijd over de populierenkap. Deze populaire boom is de oorzaak van verhitte discussies tussen bezorgde burgers en de standvastige gemeente. De Universiteit Wageningen onderzocht de kwestie en concludeert dat de beoordelingscriteria en de betrouwbaarheid ervan uiterst onduidelijk zijn. Waarom vel je een boom? Volgens de gemeente zijn 800 bomen kapklaar die een veiligheidsrisico vormen. De onderzoekers tellen er ruim 200 die sowieso nog een tijdje meekunnen



De gemeente wil liever vandaag dan morgen beginnen met de kap en niet wachten op een beroepsprocedure van belangenorganisaties bij de Raad van State. Waarom niet even wachten op de uitspraak? Ik ben geen boomchirurg maar iedere boom die overeind staat heeft mijn sympathie. Het argument dat een boom een veiligheidsrisico vormt vind ik valide.



Waarmee de oplossing gevonden is: als wij de gemeente vrijwaren van aansprakelijkheid voor schade of erger, mag iedere boom blijven staan tot 'ie omvalt. Deal?