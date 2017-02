'Magisch om geboorte vast te leggen'

,,Met klotsende oksels kwam ik het ziekenhuis binnen, net op tijd om dat unieke moment te vereeuwigen." De Lierse fotograaf Astrid Grootscholten heeft meer dan 25 geboortes op de gevoelige plaat vastgelegd. Onlangs heeft zij met collega's uit Nederland en België de eerste beroepsvereniging geboortefotografen opgericht. ,,Het is zo bijzonder om een geboorte te mogen meemaken", vindt Grootscholten.



Een aantal jaren geleden wilde de Westlandse fotograaf voor zichzelf beginnen. Daarvoor moest zij een plan opstellen. ,,Na wat brainstormen kwam ik terecht bij geboortefotografie. Het is namelijk heel bijzonder dat je een gezond kindje op de wereld zet." Al snel ging Grootscholten aan de slag met het opbouwen van een portfolio. Daarvoor vond zij een vriendin bereid om als eerste gefotografeerd te worden.



Kippenvel

,,Ik houd van tevoren altijd een kennismakingsgesprek. Dit vak draait om vertrouwen, er moet dus wel een klik zijn. Maar elke keer blijft het spannend. Je weet nooit wat je te wachten staat. We staan dan wel minimaal twee weken voor en na de uitgerekende datum paraat. Maar nog kan het anders lopen", zegt Grootscholten uit ervaring. ,,Eén bevalling die mij nog heel erg is bijgebleven, verliep heel anders dan verwacht. Drie weken voor de uitgerekende datum van een klant ging ik een weekendje weg naar Flevoland. Op de eerste middag werd ik gebeld dat de klant, die een babyshower had, ging bevallen. Zij zou gelijk naar het ziekenhuis in Gorinchem gaan. Ik heb toen direct alles laten vallen en ben in de auto gesprongen."



,,Al snel werd ik weer gebeld dat het wel heel snel ging en dat ze binnen een half uur zou bevallen. De verloskundige had voorspeld dat de fotograaf, ik dus, te laat zou komen. Daarbij kwam dat ze niet naar het afgesproken ziekenhuis ging, maar naar Utrecht. Ik reed vervolgens plankgas naar het ziekenhuis. Aangekomen op de verlosafdeling, bleek gelukkig dat de bevalling nog niet was begonnen. Dat was zo'n opluchting en uiteindelijk heb ik alle intieme momenten voor dit stel vast kunnen leggen. Ik krijg weer kippenvel als ik eraan denk. Ik was zo dankbaar! Een paar uur later was ik weer in het vakantiehuisje. "