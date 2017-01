Ome Ed en ik

Het zal niet vaak gebeuren dat de bestuurder van een scootmobiel staande wordt gehouden door een diender. Dus vermoed ik dat er drank in het spel is. ,,Heeft oom agent Ome Ed soms een blaastest laten doen?'' zeg ik gekscherend. Hij haalt langzaam adem, snuift de lucht weer uit en zegt dan: ,,Heeft jij soms last van levensmoeheid, kwallebral?''



Dit is de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar, aan de stamtafel van onze snackbar. Ik besluit dat het onvrijwillig inslikken van een vuist niet tot mijn goede voornemens behoort en haal m'n schouders op. Best pijnlijk, gezien de spier in mijn rug die ik heb verrekt bij een glijpartij voor de Spar op het Stuyvesantplein.



Ik besluit dat het beter is het gespreksonderwerp te veranderen. ,,Voor de zekerheid heb ik in mijn auto een lijstje met antwoorden, onder de zonneklep, voor het geval ik word aangehouden. Een top 5. Zou je misschien ook onder de zonneklep van die rijdende rollator kunnen doen?''



,,Geef je bek 'es een douw, kutventje'', luidt het antwoord. Ik had me ons eerste stamtafelgesprek toch iets anders voorgesteld. Sowieso had ik verwacht dat iedereen aanwezig zou zijn, maar ik zit op deze zondagmiddag enkel met Ome Ed en Samantha.



Ook zij zeurt aan mijn hoofd. ,,Ik heb best een een zware tijd achter de rug'', zegt ze. ,,Nadat het uitging met mijn vriend was ik een tijdje alleen. Nou, dan kom je van een bedrogen kermis thuis.''



Blijkbaar is mijn rug niet het enige dat krom is.



Ze neemt nog een teug van haar prosecco en verschuilt haar gesnotter achter het servet van haar kroket. Dan maar het lijstje met gevatte antwoorden. Knip uit en plak achter uw zonneklep.



1: Oh, ik dacht dat ik mijn radardetector had aangezet.

2: Ik wil best mijn rijbewijs effe pakken, als jij me joint vasthoudt.

3: Dus jij reed ook 160? Goed gedaan man!

4: Je gaat toch niet in de achterbak kijken?

5: Cool, de vorige agent zei ook dat dit de laatste waarschuwing was.