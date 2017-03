Op de bres voor huurders

Van wieg tot grafMet de wet in de hand richtte Mary van Wissen een huurdersvereniging op. Staedion moest even wennen aan de bibliothecaresse, die de servicekosten scherp in de gaten hield.

Mary van Wissen (21 april 1953 - 11 februari 2017) woonde met veel plezier aan de Haagse Erasmusweg toen een brief van Staedion over verhoogde servicekosten op haar deurmat viel. Met name de post voor de groenvoorziening in haar buurtje was haar een doorn in het oog. Mary, die zelf van tuinieren hield, vond het onderhoud van de perken rond haar huis belabberd. Ze weigerde te betalen voor iets wat nooit was uitgevoerd en moedigde haar buren aan het zelfde te doen.

Bescheiden

Mary, werkzaam als documentaliste en bibliothecaresse, ging foto's maken van verwaarloosd groen en klom in de pen om haar verhuurder te laten weten hoe ze er over dacht. Het werd een slepende procedure waarin Mary in de straten rond de Erasmusweg steeds meer bekendheid kreeg. Als mensen het lastig vonden om in huurzaken hun zegje te doen vroegen ze Mary om hulp. Er vormde zich een bewonerscommissie met de naam ErasVreGa (Erasmusweg, Vrederustlaan en de daarachter gelegen Gaarden) met Mary als voorzitter. Ze verrichtte ook veel werkzaamheden voor het Wijkberaad Vrederust. Toen men haar daarvoor een stadsspeld wilde doen toekomen stak ze daar een stokje voor. Gouden spelden, of iedere andere vorm van opsmuk, waren sowieso haar smaak niet. Maar het waren met name de bijbehorende toespraken waar Mary geen zin in had.

Mary was bescheiden. En een doener. Ze was nog een jonge vrouw, en werkte als documentaliste bij de ANWB, toen haar schoonzusje, na een kort ziekbed, overleed. Mary's broer bleef achter met een baby van een halfjaar en een peuter van drie. Terstond had Mary ontslag genomen en was voor het gezin gaan zorgen.

Boeken

Toen haar broer opnieuw een relatie kreeg, ging ze weer aan de slag als bibliothecaresse. Daarnaast volgde ze een opleiding pedagogiek. Ze schreef een boek over leesbevordering bij jonge kinderen en een aantal jaren later schreef ze samen met Gera Nieland het boek Vijftig jaar Vrederust in woord en beeld. Haar wijk ging haar immers aan haar hart.

Mary groeide op in het Haagse Laakkwartier waar haar ouders de zalen van het voormalige klooster van de zusters van Clara Fey aan de Noordpolderkade uitbaatten. Na een brand in de jeugdsoos op zolder was het gezin naar de Erasmusweg verhuisd. Mary woonde daarna op zichzelf totdat ze terug naar de Erasmusweg verhuisde om voor haar ouders te zorgen.

Respect

Ze vond het van belang dat er, naast een wijkberaad en diverse bewonerscommissies, ook een capabele huurdersvereniging kwam die de belangen van alle 32.000 Staedionhuurders en hun gezinnen zou behartigen. Met argusogen werden Mary en de twee mannen die ze had meegevraagd, bekeken op het hoofdkantoor van de woningcorporatie. Maar met de wet in de hand lukte het Mary en haar team een voet tussen de deur te krijgen. De opgerichte Huurdersvereniging Staedion bleek echter prima met de woningcorporatie samen te kunnen werken. Er was wederzijds respect en Mary hield de servicekosten scherp in de gaten.