Pabo is te wit, te elitair én leeg

De mbo'ers die al van plan waren naar de pabo te gaan, zoals die van de opleiding tot onderwijsassistent, worden al langer voorbereid op de toets met extra vakken. Maar de Haagse Hogeschool wil uit een grotere vijver kunnen vissen. Vandaar dat nu mbo'ers uit álle richtingen voor de pabo worden geworven. ,,Het kan zijn dat een net afgestudeerde mbo'er nog niet precies weet wat hij wil doen. Door zulke studenten op de nieuwe doorstroomklas te wijzen, hopen we dat ze een baan op de basisschool zullen overwegen'', zegt Van Noort. ,,Je kunt je voorstellen dat een student die geschoold is in de techniek best wel les zou willen geven op een technische opleiding bijvoorbeeld.''



De studenten die de voltijds doorstroomopleiding volgen, betalen straks wel gewoon collegegeld, maar houden ook hun rechten als mbo'er, zoals studiefinanciering. In die zin is het een verlengstuk van de mbo-studie. De mbo'ers die het traject succesvol doorlopen zijn overigens niet verplicht om zich daarna bij de pabo in te schrijven. Van Noort hoopt echter dat het leeuwendeel toch wel doorgaat. ,,Ze hebben na de pabo in elk geval wel een grote kans op een baan. Dat is lang niet in alle sectoren zo.'' Onderwijsminister Jet Bussemaker stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar aan de pabo's in de Haagse regio (ook die van InHolland) voor de nieuwe doorstroomklas. Ook de lerarenopleidingen in Amsterdam en Rotterdam krijgen er geld voor. De proef draait in principe twee jaar, maar wordt bij succes mogelijk verlengd.



De pabo van de Haagse Hogeschool biedt per september van dit jaar daarnaast nog een speciale deeltijdopleiding aan, die nóg een andere doelgroep moet aanboren. Anders dan de bestaande deeltijdopleiding, mogen studenten in dit nieuwe traject extreem flexibel studeren. Ze hoeven niet verplicht aanwezig te zijn bij lessen en kunnen desnoods alleen op de examens komen. ,,Hiermee denken we iets oudere mensen binnen te halen, die het al druk hebben met een baan of een nieuwe baby. Zij kunnen nu helemaal in hun eigen tempo studeren.''