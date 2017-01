Paniekstraat

De Grote Marktstraat kan in het Guiness Book of Records als het slechtste verkeersplan ooit. Auto's staan onder de straat stil, daarboven lopen voetgangers de fietsers voor de wielen en de fietsers rijden voetgangers voor de benen. Middels een onmogelijk, licht verzonken fietspad, dat zó breed is dat velen het weer als een voetgangerspad zien.



Ik zou het aantal verzwikte enkels wel eens willen weten dat er in een week ontstaat. Naast mekaar op een rijtje. Ik denk dat het er veel zijn en vandaag is het vrijdag de 13de, dus het zijn er nog meer. Om nog maar te zwijgen van de honderden bijna-ongelukken in zo'n zelfde week. Fietsers worden geacht hier maximaal 15 km/uur te rijden, maar doen dit niet, ondanks de kans op een onvrijwillige aanvaring met een altijd onoplettende voetganger. Die was namelijk vergeten dat dit een fietspad is, weet u nog?



Een stressvolle rondedans is het. Een paniekerige pas de deux. Ja, er hangt in die verklote Grote Marktstraat een vreemde zenuwachtige spanning. Je bent constant op je hoede. Fietsers én voetgangers. Dat komt de kooplust en gezelligheid niet ten goede. Je vraagt je af waarom de Gedempte Gracht niet voor fietsers wordt verbeterd. Leg zo'n wegdek neer als op de Suezkade, waar je als automobilist 'te gast' bent op een roodgekleurd fietspad, dat pontificaal midden op de straat ligt. Je rijdt vanzelf langzamer - dát werkt.



Het kan ook makkelijk, maar kost parkeerplaatsen. Daarom wil de VVD niet mee. Daarom ligt het plan in een la op het IJspaleis. Een andere, ietwat extremere oplossing is de fietsers de tunnel onder de Grote Marktstraat te gunnen. Geen parkeerplaats voor auto's, maar een ondergrondse fietsstraat. Een attractie op zich. Dat er íets moet gebeuren is duidelijk. Of wachten we op de eerste bloedende hoofdwond - of erger?