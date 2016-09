Sowieso wordt het een druk weekendje: de Earring komt vanavond vleermuizen wegjagen op het strand en als dat 's Haags beste rockband niet lukt dan op zeker wel 's lands grootste kwijlebabbel. Zaterdag komt Marco Borsato zijn klassiekers kwelen. 'Afscheid nemen bestaat niet'; nou, wél voor zijn schuldeisers die afscheid moesten nemen van hun geld.



Veel opwindender is het congres dat dit weekend wordt gehouden in het Congresgebouw (buiten Den Haag: WorldForum). Een wereldparlement (ofwel 'parelment') van burgemeesters uit alle windstreken. Hoe dat zo?



De Amerikaan Benjamin Barber bracht in 2013 een boek uit waarin hij betoogt dat burgemeesters de echte helden van het openbaar bestuur zijn. Zij hebben geen tijd voor ideologische spelletjes, maar moeten ter plaatse en onverwijld zaken regelen en problemen oplossen.



Een nuchtere, juiste constatering. 'De trams moeten rijden, het vuilnis moet worden opgehaald', zei onze eigen burgemeester Van Aartsen, die naar verluidt het boek van Benjamin Barber bejubelde. Dat zal wellicht komen door de titel: If mayors ruled the world.



Het boek werd goed ontvangen in politieke kringen en Van Aartsen rook zijn kansen. Als burgemeesters zo belangrijk zijn, waarom dan niet al die burgemeesters bij elkaar gebracht en wat pittige onderwerpen in de arena gegooid?



Aldus zal dit weekend geschieden in Den Haag. Burgemeesters uit zestig landen buigen zich over de weerbarstige materie van klimaatverandering en migratie en vatten hun bevindingen samen in een advies dat naar de Verenigde Naties gaat.



Wat de VN er vervolgens mee doet weet nog niemand, maar het idee is op zichzelf al verfrissend: geen politiek gekrakeel, gewoon aanpakken en dingen mogelijk maken. De realiteit van het moment houdt een burgemeester scherp en daadkrachtig.



Ik ben benieuwd naar de ideetjes waarmee ze op de proppen komen. Wie weet schopt Van Aartsen het, net als zijn collega uit de Filipijnen, tot premier van ons land. Waarom niet? Alles beter dan wat er nu zit.