Verdomd, ik kan 'm zien vanuit mijn huis, die windmolen. Ik werd er op gewezen door een flikkerend rood lichtje in de verte. Meende ik eerst nog dat het een politiehelikopter was, het bevreemdde mij al snel dat-ie zo lang stil hing. Zoveel misdaad is er toch niet in Leidschendam-Voorburg? Bij dageraad ontvouwde zich, precies achter een kale boom aan de andere kant van de spoorlijn in Voorburg, die vermaledijde windmolen. Wat een joekel van een ding, als ik 'm vanuit het Bezuidenhout kan zien!



Komt de lente dan is-ie precies aan mijn zicht onttrokken. Bij mij wel. De filmpjes op Facebook van bewoners dichterbij tonen erger. Schokkender zelfs. Een schaduw die op de huiskamermuur flikkert, bij iedere draai van de molenwiek. Je zou d'r epileptisch van worden. De pas opgerichte 'Bewonersgroep Windturbine Vlietzone' laat het er niet bij zitten en wil de 150 meter hoge windmolen weg hebben. Duurzaamheid is prima, maar niet ten koste van een directe inbreuk op je privacy. Een flikkerende schaduw in je woonkamer, de hele dag. Ik heb al last van dat rode puntje aan mijn einder, onontkoombaar etterend in mijn ooghoek... waar ging het fout in de communicatie?



De verantwoordelijk wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg zegt niet op de hoogte te zijn geweest van het plaatsen van de molen. Den Haag zegt dat ze in augustus echter al is geïnformeerd. Wie gaf de vergunning af? Waarom zijn betrokkenen zo slecht ingelicht? De bewonersgroep gaat eigen onderzoek doen naar de totstandkoming van deze doorn in hun oog.



Feit is dat het in ieder geval voor de bewoners niet echt transparant is gegaan. Hun doel is de vergunning nietig te laten verklaren, de turbine weg te halen en te voorkomen dat in de toekomst meer windmolens voor hun ramen opdoemen. Ik steun de actie, al was het alleen maar om dat rooie puntje van mijn netvlies te krijgen.