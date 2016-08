De term 'Oh Oh' blijkt een voltreffer. We hebben al een programma met Hagenezen op de buis, onder de titel Oh Oh Obesitas. Een liederlijke vondst. Daar komen nog wel wat 'Oh's' in allerlei verschijningsvormen bij. De samenleving wordt afgespeurd om de laatste oorspronkelijke bewoners van de hofstad bij mekaar te vegen. De Hagenees wordt - zoals eerder gebeurde in Rondkomen in de Schilderswijk - wederom in de poeperd genaaid door Amsterdammers. Gemonteerd voor vermaak, verknipt tot domme gans - met een leuk accent.



Slechte reclame is ook reclame, maar wil je dit wel voor je stad? De Haagse burgerij afgebeeld als een stel leegschedels? Na enig overpeinzen ben ik tot de conclusie gekomen dat ik deze - ook mijn aanvankelijke - reactie moet afkeuren. Den Haag is een stad die in razend tempo verandert. Helaas worden maar al te vaak de schouders opgehaald, onder het motto: 'ze doen toch wel wat ze willen'.



Een onverstandige houding, als u het mij vraagt. Wie vandaag zijn kop in het zand steekt, knarst morgen met z'n tanden. Joop van den Ende vertrouwde mij ooit toe, in een gesprek over pech: 'als je goed kijkt, valt er altijd wat te winnen'. Anders gezegd: je hebt pas verloren als je niks hebt geleerd. De Hagenezen die RTL ons voorschotelt zijn weliswaar verre van echt, maar het zíjn Hagenezen. Al deze programma's tonen weliswaar veel platvloers vertier, maar geven ook blijk van onze Haagse cultuur. Bekijk het met een andere bril en je ziet onze pure, eigen identiteit. Die zie je niet zo veel meer en dát maakt het toch de moeite waard.



Andere culturen ontmoeten is altijd goed - maar opkomen voor je eigen cultuur is leidend. Die Haagse identiteit leeft als nooit tevoren en wordt nu door tv-makers flink, lang en hard uitgemolken voor eigen geldelijk gewin. Dat is de keerzijde van de medaille. Wij zijn de nieuwe zigeuners van Hilversum.



Wen d'r maar aan.