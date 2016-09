,,We gaan het gewoon doen", zegt de burgemeester vol vuur. Wat gaan 'we' doen? Wij gaan de stad flink verbouwen. Het elan waarmee zo'n boodschap wordt gebracht maakt melancholiek. Hoe vaak heb ik het eerder gehoord? Zelfde politici, andere namen en andere gezichten. Dat hoeft niet per se een slecht teken te zijn. Plannen maken hoort bij het bouwen aan de stad.



Is het dan wél een slimmigheidje geweest om de agenda 'Ruimte voor de stad' te noemen? We worden immers om de oren geslagen met woeste bouwplannen. Meer huizen dan ooit moeten er gebouwd worden Haag. Waar ga je die laten als je ruimte voor de stad ambieert? Zie hier de klassieke spagaat waarin ook onze huidige politici zitten.



De stad ligt in de houdgreep - we kunnen nergens heen. Meer ruimte is er niet. We moeten roeren met de lepels die we hebben. De makers van de Agenda vragen om verfrissende, innovatieve oplossingen voor de ruimteproblematiek.



Ik heb er wel een. Wie ruimte wil voor de stad moet zorgen dat er niet meer mensen bijkomen. Als de vraag groot is maak je het aanbod schaars - en bouw je er dus geen tweeduizend huizen per jaar bij. Hoe je het wendt of keert: huizenbouw kost ruimte voor de stad. Vandaar dat we zo veel mogelijk de lucht in gaan. Meer wolkenkrabbers zullen verrijzen, de aanblik van de stad zal letterlijk lijden onder te veel mensen op een te kleine oppervlak.



Ik smacht naar een politicus die zegt: we moeten stoppen met bouwen en iets anders verzinnen. Zie Barcelona, een stad die onleefbaar is geworden door een tsunami aan toeristen. Daar geldt een bouwstop voor hotels. Er zijn zat steden die ten ondergaan aan hun eigen bewoners: Jakarta. Mexico City. Wonen in Londen is onbetaalbaar geworden. Hoe we het gaan doen weet ik nog niet - maar minder mensen geeft altijd meer ruimte. Het Canadees/Australisch systeem - alleen mensen toelaten die je nodig hebt - lijkt mij een prima oplossing.