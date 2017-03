Samen aan de slag met een mooi idee

Om mee te kunnen doen aan de Lenteprijs, hoef je géén stichting of vereniging te zijn. Iedere burger mag een plan insturen, of het nu om een klein of groot project gaat. Té klein echter is ook weer niet de bedoeling. Dus aanvragen als: mijn gezin heeft een zware tijd achter de rug, we zijn hard toe aan vakantie, maar er is geen geld, die verzoeken - hoe sneu ook - redden het niet. Een van de drie punten waar de jury namelijk op let is maatschappelijke relevantie.



Daarnaast draait het om originaliteit en uitvoerbaarheid. ,,Enorm ingewikkeld denken is helemaal niet nodig", benadrukt Aslancik. ,,Maar creatieve en originele ideeën worden wel erg gewaardeerd. Bovendien zien we graag concrete plannen. Vaak genoeg worden initiatieven ingediend van tientallen A4'tjes, waarin de gehele wereldproblematiek wordt omschreven. Of iemand doet zijn plan juist af in twee of drie zinnen. Dat is allebei niet de bedoeling. We willen duidelijk lezen wat het plan is, waarom dat moet worden uitgevoerd en op welke manier de initiatiefnemers dat willen doen. De jury wordt enthousiast van initiatieven die tot de verbeelding spreken."