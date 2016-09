Hartstikke leuk idee, zo leek het Vluchtelingenwerk: een kreet op de Haagse tram op Prinsjesdag. 'Nederland is vol.....met gastvrije mensen die vluchtelingen een warm hart toedragen.' Verbijsterd waren ze bij de vluchtelingenorganisatie, toen bleek dat de HTM de slogan weigerde. 'Het vluchtelingendebat vinden wij geen goed onderwerp voor een advertentie op onze trams', zegt de woordvoerder.



De adverteerder is onthutst. In Rotterdam en Amsterdam mag het wel. Zie daar de geografische en ideologische scheidslijn tussen de drie grote steden: wij accepteren geen politiek beladen boodschappen op de tram. Wij worden al genoeg door de politiek beladen in onze regeringsstad. De afwijzing valt slecht bij Vluchtelingenwerk en de organisatie probeert er publicitair nog een slaatje uit te slaan. 'Nu winnen de schreeuwlelijken', klagen ze.



De vraag is of dit zo is. Als de tram wel bestickerd was geweest had een andere groep gewonnen: de luchtfietsers. Nederland is namelijk helemaal niet vol met gastvrije mensen die vluchtelingen een warm hart toedragen. Nederland is vol met mensen die zich zorgen maken over de stroom vluchtelingen die een dreiging vormt voor de eigen welvaart en identiteit. Nederland is bezorgd over de toekomst van en mét die vluchtelingen: de meerderheid van hen is niet geschikt voor een baan en moet aan alle kanten worden bijgespijkerd. Slechts een op de tien vluchtelingen slaagt er op dit moment in om een baan te vinden.



Nederland is bezorgd over Turkije, waar de ware couppleger Erdogan 300.000 Syriërs versneld een paspoort wil geven en straks visumvrij Europa in wil sturen. Maar ja, dat past niet op een tram. De waarheid is te ingewikkeld voor een simplificatie als die van Vluchtelingenwerk. Prima dat de discussie wordt aangewakkerd, naïef om te denken dat je met een loze kreet sympathie kan kweken.



Sowieso een riskante operatie: sympathie staat in het woordenboek tussen 'symbool' en 'syfilis'. Alle respect voor het idee om de 'stille meerderheid een stem te geven - maar verzin alsjeblieft iets beters dan deze schaamlap.