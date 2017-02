Slagersdochter verkocht auto's bij een kop koffie

Bets van der Lans - Groenewegen (16 december 1934 - 24 januari 2017) was een dochter van de slager aan de Dijkstraat in Honselersdijk. Ze was een blozende en kordate Westlandse die samen met haar zes broers en een zus meehielp in de zaak die ook heden ten dage nog bestaat.



In de familie Groenewegen werd je of slager of bakker. Dus toen Bets verkering kreeg met een Haagse jongeman die plannen had om een garage te beginnen, was hij in eerste instantie een vreemde eend in de bijt. De familie kreeg echter zes jaar de tijd om aan hem te wennen. Zolang duurde het voordat Bets wilde trouwen. Bets was namelijk gek op haar grote familie waar altijd iets te vieren viel. Zij en haar enige zus waren onafscheidelijk.



Uiteindelijk trouwde ze toch en verhuisde Bets naar de woning boven garage Th. Van der Lans aan de Assendelftstraat in hartje Den Haag. Ze werd moeder van drie kinderen en het geheime wapen in de verkoop van Dafjes. Klanten kwamen geregeld bij Bets, die van aanloop hield, in de keuken voor een kop koffie of soep. Het gebeurde nogal eens dat ze daarna een auto kochten. Daarom stuurde Theo van der Lans twijfelende klanten altijd door naar zijn echtgenote die destijds zelf nog geen rijbewijs had.



Bets genoot van de Bovag-reizen die ze met haar man en andere garagisten maakte. Het waren heerlijke jaren van voorspoed waar een eind aan leek te komen toen haar man een hartaanval kreeg. Bets reageerde echter adequaat. Niet alleen wist ze goed te handelen waardoor hij snel in het ziekenhuis kwam, ze gooide ook haar hele leven om. Bets zocht en vond een ander huis, in Voorburg, zodat Theo 's avonds afstand van zijn werk kon nemen. Ze blokkeerde verder alle donderdagen in zijn agenda.



Lunchen

Het werden verrukkelijke vrije dagen waarop ze, na één of twee zakelijke telefoontjes omdat haar man ondertussen ook in het onroerend goed zat, samen de hort op gingen om ergens te lunchen of bij familie langs te gaan. Er volgden negen fijne jaren tot de fatale hartaanval die Bets, nog maar net in de vijftig, weduwe maakte. De rouw om het verlies van haar grote liefde duurde twee lange jaren. Toen besloot ze dat ze verder moest en belde in het geheim de rijinstructeur die haar kinderen les had gegeven. Ze haalde niet alleen, tot verrassing van de hele familie, haar rijbewijs, maar ze ging er ook nog mee op stap. Zo ontmoette ze een weduwnaar die net als zij een heel gelukkig huwelijk had gehad. Hun lat­relatie stond de vele wekelijkse uitstapjes met haar zus niet in de weg.



Toen haar zus alzheimer kreeg, was dat een verdrietige zaak. Bets latere verwarring leek erdoor verklaard. Het bleek echter een delier te zijn ten gevolge van een niet opgemerkte blaasontsteking. Ondanks behandelingen en medicijnen werd Bets niet meer de oude. De vooruitzichten waren niet gunstig. Bets kreeg een depressie met helaas een dodelijke afloop.



Verdrietig, maar ook trots op hun stoere moeder, respecteren haar dierbaren haar moedige besluit. Bets van der Lans - Groenewegen overleed, na een mooi leven, op 82-jarige leeftijd.