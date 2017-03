Slow food op doek

Een tip van Quentin Buvelot, hoofdconservator van het Mauritshuis: consumeer voor het bezoek aan de tentoonstelling Slow Food een stevig ontbijt of ferme lunch. De Hollandse en Vlaamse maaltijdstillevens uit de periode 1600-1640 zijn namelijk 'werken waar je bepaald trek van kunt krijgen.' Daarmee zegt Buvelot niets te veel, want wie stilstaat bij de schilderijen met hun heerlijke spijzen, adembenemend authentiek geschilderd, kan een zeker hongergevoel niet onderdrukken. Neem nu het doek Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen van Clara Peeters, 5 jaar geleden door het Mauritshuis verworven en thans een van de pronkstukken van de expositie. Daar ligt een brokkelige boerenkaas (volgens hedendaagse kaaskenners echte Goudse), die je welhaast geurend tegemoet komt. Het broodje knispert van versheid - de boterkrullen lijken zojuist geschraapt. De twee krakelingen ogen nog warm van de oven. De gedroogde vijgen, amandelen en rozijnen zijn voor het grijpen. In die zin is de titel Slow Food - hoewel een onbekend begrip in de 17de eeuw - raak gekozen. ,,Slow Food zet zich af tegen Fast Food - de industriële productie en snelle consumptie van voedsel", zegt Buvelot. ,,Wij tonen de ambachtelijke keuken. Traditioneel en lokaal. Eten om in alle rust van te genieten."

Pionier

De Vlaamse Clara Peeters, van wie weinig meer bekend is dan dat zij tussen 1580 en 1590 moet zijn geboren en in of na 1621 overleed, geldt als pionier op het terrein van het maaltijdstilleven.



Zeker, Joachim Beuckelaer (Antwerpen, 1534) schilderde met zijn Keukenscène met Christus en de Emmaüsgangers al een bont spektakelstuk bomvol augurken, patrijzen, druiven, wortelen, knoestige Hollandse kolen en appelen om enkele ingrediënten te noemen, maar het bevat toch een religieus thema - usance in die tijd. Rechtsboven op het grote doek zien we namelijk Jezus en de bezoekers van het paasfeest in Emmaüs.



,,Clara Peeters, van wie 6 werken worden getoond, richtte zich hoofdzakelijk op het schilderen van voedsel en maakte daarmee school. Het genre werd opgemerkt in Holland, in het bijzonder in Haarlem, waar schilders als Pieter Claesz en Willem Heda ook maaltijdstillevens in haar geest gingen maken."



Stamppotjes

Dankzij het felle realisme van deze kunstenaars krijgt de bezoeker van Slow Food een duidelijk beeld van wat er tijdens de Gouden Eeuw in de Noordelijke Nederlanden en Vlaanderen zoal werd verorberd. ,,Dat wil zeggen: in gegoede kring", voegt Buvelot er nadrukkelijk aan toe. ,,Van de pap en de eenvoudige stamppotjes die de dagloner at, zijn nauwelijks maaltijdstillevens bekend. Wat je op onze tentoonstelling ziet, is eten voor de goedgevulde beurs."



De feestelijke, dikwijls met damast gedekte tafels zijn gevuld met de verrukkelijkste lekkernijen: de mooiste wijnen in sierbekers en pronkglazen, suikerwerk en koekjes, garnalen, artisjokken, ham, kersen, een knapperige kapoen (gecastreerd haantje), haring, noten, aardbeien en perziken. En kaas. Heel veel kaas. Het zuivelproduct werd in ruime mate geproduceerd door de omvangrijke veestapel die de welvarende Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bezat en was ook bereikbaar voor de arbeidende kaste.