Stembureaus maken zich klaar voor de verkiezingen

Vergoeding

Nu krijgen de stembureaumedewerkers ook wel een vergoeding. Een Haagse voorzitter van een stembureau ontvangt 260 euro om van 06.45 uur tot het einde van de telling - zo rond middernacht - aanwezig te zijn. Een gewoon lid krijgt 140 euro overgemaakt. Een teller die pas om 21.00 uur, als de stembureaus sluiten, op hoeft te komen vangt 50 euro. De 567 ambtelijke stembureauleden in Den Haag krijgen overigens geen dagvergoeding. Voor hen is de normale overwerkregeling van kracht. Ook Westland trekt aardig de portemonnee: 230 euro bruto, maar daarvoor zit een lid hier ook wel van zo'n beetje van start tot finish in het stembureau. De Haagse stembureauleden hebben, op de (plaatsvervangend) voorzitter na, een aanzienlijk kortere werkdag. In Zoetermeer krijgt een stembureauvoorzitter een brutobedrag van 180 euro, een lid 80 euro minder. Leidschendam-Voorburg en Delft zitten op één lijn (150 euro per stembureaulid), Pijnacker-Nootdorp geeft vijf euro meer. De hekkensluiter in de Haagse regio is Wassenaar met 80 euro.

Stembiljetten

Op Wassenaar en Zoetermeer na zetten alle gemeenten extra tellers van de stembiljetten in. In Zoetermeer en Wassenaar, toevallig de gemeenten waar Charlie Aptroot respectievelijk burgemeester en waarnemend burgemeester is, komen om 21.00 uur de ochtendploegen terug en verzorgen ze de telling samen met de stembureaubezetting die

's middags is begonnen.



Bij de laatste landelijke verkiezingen, op 12 september 2012, wist de VVD in Westland, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland de meeste kiezers achter zich te krijgen. In Wassenaar was de liberale overwinning met 52,4 procent het meest afgetekend. De PvdA won in Den Haag (29 procent) en Delft (26,5 procent). Positie drie bleek een strijd tussen de PVV en D66, maar de eerstgenoemde partij won drie gemeenten (Zoetermeer, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp) terwijl dat Pechtolds partij alleen lukte in Wassenaar en Leidschendam-Voorburg.



De hoogste regio-opkomst was in Midden-Delfland, waar 83,7 procent van de stemgerechtigden de moeite nam om naar het stembureau te komen. In Den Haag reikte het opkomstpercentage tot 64,6. Dat was ruim vijf procent lager dan bij de Kamerverkiezing in 2010.