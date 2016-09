Toegewijde juf besprak alles waar meisjes mee kampen

Gré Emde-Van der Bijl (1 maart 1925 - 29 augustus 2016) groeide op in Alphen aan den Rijn. Haar ouders waren voor hun tijd praktisch en modern. Omdat Gré als meisje aan bloedarmoede leed en veel op bed lag, had ze lange gesprekken met haar moeder die goed kon praten en geen enkel onderwerp uit de weg ging.



Voor die tijd onbespreekbare zaken als seksualiteit, relaties en geloof waren gewone onderwerpen voor moeder en dochter. Terwijl Gré bleek als een vaatdoek op bed lag, leerde ze ondertussen een heleboel. Totdat de huisarts met het plan kwam om haar injecties in de lever te geven. Gré knapte er dusdanig van op dat ze met een blos op haar wangen uit bed stapte en de wereld kon verkennen.



Voor de kerk ging ze als vrijwilligster met kinderen aan de slag. Ze vond het leuk en bleek over pedagogische talenten te beschikken. Dus toen haar middelbare school, vanwege de oorlog, sloot ging ze werken in een christelijk kindertehuis. De directrice moedigde haar aan om onderwijzeres in het nijverheidsonderwijs te worden. Ondertussen eindigde een korte verloving in een teleurstelling na de vondst van een briefje waaruit bleek dat er een ander in het spel was. Gré verbrak subiet de relatie en besloot nooit meer verliefd te worden.



Ze vond een baan en een kamer in Voorburg. Aanbidders wimpelde ze jarenlang af. Totdat een jonge, knappe zakenman, werkzaam in het bedrijf van zijn familie dat draglines en hijskranen verkocht, haar per brief verzocht een keer met hem te gaan dineren. Ze stemde in en werd verliefd, trouwde en stichtte een gezin.