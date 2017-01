,,En omdat jullie er niet over durven te beginnen'', vervolgt Ome Ed, ,,doe ik het maar: de snackbar moet dicht.'' Zijn opmerking slaat in als een bom. Een zure bom. De stamgasten - Gerard, Nico, Samantha, Martin en ikzelf - staan perplex. Nou ja, we zitten, met een schaal vlammetjes voor onze neus. Maar daarom niet minder perplex.



,,Ik dacht dat we alleen goede voornemens hadden, geen slechte'', zeg ik. ,,En is van iemand trouwens het goede voornemen uitgekomen?'' ,,Van mijn vrouw wel'', meldt Gerard de Gleuvenglijder. ,,Mijn vrouw is zóveel afgevallen, als we nu sex hebben voelt het als vreemdgaan.''



,,Hoe kom je d'r bij dat de zaak sluiten een slécht voornemen zou zijn?'', zegt Ome Ed op geïrriteerde toon. ,,Ik zeg toch niet dat-ie daarna gesloten blíjft? We moeten 'm alleen verbouwen.'' ,,Tot wat?'', vraagt Martin, mede-eigenaar van deze vetput. ,,Ik sta open voor suggesties.''



,,Tot... een tóko'', verklaart Ome Ed. ,,Haagse toko's doen het goed in Nederland. De helft van de top 10 zit in Den Haag. Je zal wel gek zijn als je niet overstapt op gadogado. Dat is trouwens een koud gerecht en bloedgoedkoop om te maken. Net als atjar en kroepoek. Minimale investeringen, maximaal rendement. Wat wil je nog meer?''



Ik zie Martin langzaam rood aanlopen. Niet zozeer van opwinding, maar van verbazing. ,,Kroepoek. Dat mijn vader daar nooit op gekomen is. Geen gesjouw met zakken aardappels op je bult en gezeur over gezond eten.'' ,,Sambal kost ook een drol'', zegt Gerard, die het avontuur ook wel ziet zitten. ,,De drol van de ochtend erna, zal je bedoelen.''



Samantha geeft het idee meteen de genadeslag. ,,Ome Ed, is er nu niemand die die plaat voor je hoofd weg kan halen? In het Bezuidenhout zitten een stapel toko's die beter zijn dan jullie ooit kunnen worden. Hou het bij patat. Of zoals het spreekwoord zegt: schoenmaker, blij dat je leest.''