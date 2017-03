Hoger kun je niet komen in het gevoel van de hofstad: op het balkon van de Haagse toren dringt het besef pas echt goed door: ik ben een Hagenaar. Torenhoog, mijlenver uitkijkend over de stad der steden, welt een gevoel op gelijk een gelukzalige golf van liefde. Ik kan het weten. Op uitnodiging van de EO ben ik er twee jaar geleden met speciale toestemming bovenop geklommen.



Om op de Haagse toren te komen, zijn alle middelen geoorloofd, zelfs geveinsd godsbesef. De moeite die ik toen moest doen - biddend met een rozenkrans naar boven kruipen- hoeft u zich niet te getroosten. De Haagse toren wordt vanaf volgende maand opengesteld voor het publiek. Iedereen kan er heen. Halleluja!



Er worden rondleidingen georganiseerd door GA Den Haag, in samenwerking met de gemeente. De stadsklim wordt begeleidt door enthousiaste vrijwilligers - dat moet je ook wel zijn als je wekelijks al die trappen wil bestijgen. De organisatie werkt ook met Hagenezen met een STIP-baan. Zeg maar: mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen.



De toren blijft in elk geval drie jaar open. Alle tijd dus voor een training op de gangtrap thuis, die driehonderdvijftig treden zijn best pittig. Maar dan heb je ook wat. Driehonderdzestig graden rondom zicht over onze geboortegrond.



Tijdens mijn bezoek zat beiaardier Gijsbert op het klokkenspel te hameren als een dansende derwisj, eveneens een onvergetelijk schouwspel. 'Daar bij die Haagse Toren', zong Dolf Brouwers, 'voel ik mij gelukkig en blij, daar wil ik altijd zijn.' Dolf woonde op een steenworp afstand op het Slijkeinde, zelden was een tekst meer op het lijf geschreven. Ook u kunt nu uw ware aard tonen en uw Haagse geloof belijden. Ik kan niet wachten tot ik andermaal de top kan beklimmen, want geloof mij maar: een bezoek aan de toren van de Grote Kerk is met recht een Haags Hoogtepunt.