Tranen bij afscheid Sylvia

Verkeerde plaats

Voor het andere slachtoffer, de 48-jarige moeder Sylvia, geldt dat zij op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats was, gewoon op weg naar haar werk op vliegveld Schiphol.



In het clubhuis van The Hague Roadrunners waren er gisteravond tranen, bemoedigende schouderklopjes en zwarte rouwbanden. De leden van de hardloopvereniging zijn in diepe rouw over het 'lieve, spontane, sportieve en zorgzame' mede-lid Sylvia. Een paar uur voordat veel van de haar bekende hardlopers aan hun eerste rondje zouden beginnen vanuit het clubhuis op de grens van Den Haag en Wassenaar, stonden ze stil bij haar overlijden.



Geëmotioneerd

Voorzitter Marcel Kamsteeg was die zaterdag - 'die voor zoveel van ons vrolijk was begonnen, maar een hele trieste dag zou worden' - op weg naar Papendal voor een atletendag. ,,We reden langs het Prins Clausplein en hadden het er over dat er een vreselijk ongeluk was gebeurd. Pas op de terugweg kreeg ik het telefoontje dat het om Sylvia ging'', zegt een zwaar geëmotioneerde Kamsteeg bij de herdenking van Sylvia in het clubhuis. Ook die zaterdag had hij de telefoon aan iemand anders gegeven. ,,Ik wist niets meer uit te brengen. Gevoelens van ongeloof, verdriet en zelfs kwaadheid komen bij je op.''



Herinneringen

The Hague Roadrunners was het tweede huis voor Sylvia, vertelde haar vader aan Kamsteeg. ,,Je denkt nu ook aan haar vader, zus, broer en kinderen van 8 en 10 jaar, hoe moeten die hiermee omgaan'', zegt Kamsteeg met verstikte stem. Hij denkt dat het de nabestaanden goed zal doen als ze zien hoe de Roadrunners haar als familie gedenken en in het condoleanceboek in het clubhuis hun herinneringen, gedachten en wensen schrijven. De uitvaart van Sylvia, van wie de familie geen achternaam en beelden in de publiciteit wil, is vrijdag.



Het condoleanceboek wordt donderdagavond naar de familie van Sylvia gebracht. Voor het in alle rust tekenen van de condoleance voor Sylvia is in het clubhuis een met gordijnen afgeschermd hoekje ingericht met op de tafel een foto van Sylvia en een bos bloemen.



Na de minuut stilte in het clubhuis blijven de hardlopers als aan de grond genageld staan. Pas na enige minuten zetten de eerste lopers zich zwijgend en met ernstige gezichten aan hun training buiten.