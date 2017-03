Babbeltruc in Loosduinen: man doet zich voor als rioolreiniger

Met de eerdere evaring in zijn geheugen, vertrouwde de man het verhaal van de rioolreiniger niet en besloot hij de deur niet open te doen. Hij belde het rioolreinigingsbedrijf in zijn wijk, om te vragen of er een medewerker in de buurt kon zijn. Dit bleek niet het geval.



,,Dit is wel degelijk een babbeltruc", zegt een woordvoerder van Politie Loosduinen over het incident, dat om 11.30 plaatsvond. Hoewel het vandaag de enige melding was van deze babbeltruc, waarschuwt de Politie bewoners voor de vermeende rioolreiniger.



,,We adviseren altijd om de deur niet open te doen als men het niet vertrouwd", aldus de woordvoerder.



Vandaag staat er een preventiekraam van de politie op het Alphons Diepenbrockhof om voorlichting te gaan over babbeltrucs.