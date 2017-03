Ballet De Dutch Junior Dance Division gaat hele land door

Na de première op 6 maart in de Koninklijke Schouwburg in thuisstad Den Haag trekt de voorstelling tot en met 21 mei door heel Nederland.



Sensuele dans

Choreografen Thom Stuart en Rinus Sprong hebben als artistiek leiders van dit jongerengezelschap het grootste deel van het programma samengesteld. Zo begint de avond met een nieuwe versie van de choreografie Blauw Bloed van Stuart die in 2002 in première ging. Hierin krijgt de Haagse adellijke familie Van Wassenaar hoog bezoek. Langzaam pellen de dansers hun barokke kostuums af en verandert de strakke barokdans in sensuele dans van de 21ste eeuw.



En zo zijn er ook klassieke pas de deux uit De Schone Slaapster, moderne klassiekers van de choreografen Ed Wubbe en Ton Simons en nieuwe creaties van Sprong en Stuart.



De muziek in de voorstelling is al even afwisselend en varieert van Tsjaikovski tot Cuby and the Blizzards.