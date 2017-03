Barbie is niet van Duindorp, Barbie is van Scheveningen

Wat maakt Duindorp toch zo bijzonder dat reality-ster Samantha de Jong liever daar woont dan aan een zonovergoten Spaanse costa? Na lang zoeken zijn er twee Duindorpers die daar best iets over willen zeggen. Maar ze hebben wel allebei eerst dezelfde wedervraag. Want hoe komt iedereen er toch bij dat Samantha - bij liefhebbers van Oh Oh Cherso beter bekend als Barbie - van hun Duindorp is?



Boodschappen

,,Langer dan een halfjaar heeft ze hier niet gewoond'', weet de uitbater van een dierenwinkel aan het Tesselseplein. ,,Ze doet hier haar boodschappen, dat is alles.''



Op gehoorafstand hoort een oudere man het vanuit zijn scootmobiel schokschouderend aan. Ze woonde vlak bij ontmoetingspunt Het Trefpunt, vertelt hij. En daar maakte Barbie zich niet geliefd. Ze zat te roken waar het niet mocht. Gooide luiers weg in open prullenbakken. Liet de hond voor de deur van de buren poepen. Ja, hij weet het zeker, hij heeft het zelf gehoord. ,,Ze geeft alleen maar trammelant'', besluit hij zijn spontane tirade.



Waar Samantha dan volgens hem wel woont? Gewoon, weer in Scheveningen, aan een hofje in de Windasstraat. Daar waar ze is geboren en getogen.



Vissersdorp

Eenmaal in de Windasstraat wil een jonge vrouw die zojuist de voordeur achter zich heeft dichtgeslagen wel wat zeggen. Op basis van anonimiteit, net als de mannen in Duindorp,want in dit deel van het vissersdorp strooien ze niet graag met naam en toenaam.



Maar ze snapt goed dat Samantha veel liever met haar gezin in haar vertrouwde buurtje woont dan helemaal in Spanje. ,,Ik heb een half jaar in Loosduinen gewoond en zelfs toen kreeg ik al heimwee.''



Enthousiast met haar armen zwaaiend vertelt ze over een oom links van haar, een tante rechts en een nichtje schuin tegenover haar. En dat nichtje blijkt dan ook nog Samantha te zijn, die dus na een kort horeca-avontuur in Torremolinos met manlief Michael van der Plas weer op het oude nest is teruggekeerd.



,,Het is hier net een woonwagenkamp'', zegt ze. ,,De hele familie woont lekker knus bij elkaar. Gezelliger dan hier gaat het helemaal nergens meer worden.''



Afwerend

Toevallig verlaat net op dat moment Samantha de Jong haar woning. Eén kind op de arm, de ander hollend erachter aan. Barbie reageert afwerend als ze met de kinderen in de auto stapt. Twee tellen later volgt ook haar echtgenoot, die iets spraakzamer is, maar niet toeschietelijker: ,,Jullie moeten eerst maar eens waarheden schrijven en geen onwaarheden'', bijt hij de verslaggever toe. Waarna hij besluit met een opmerking die niet grappig is bedoeld: ,,Alleen RTL Boulevard is nog te vertrouwen.''