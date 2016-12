Het is dan ook niet niks wat 'onze' Raymond van Barneveld voor elkaar krijgt: wie ooit voor een dartsbord heeft gestaan moet haast wel immens respect hebben voor de man die ogenschijnlijk eenvoudig de pijltjes in het juiste vakje gooit. Al zullen critici altijd blijven beweren dat het geen sport is maar een spelletje: ga d'r maar aan staan. Onder hoge druk een topprestatie leveren is niet velen gegeven en het lukt ook zeker niet altijd - met de nodige frustratie als gevolg.



Vanavond speelt Barney in de kwartfinale van het WK darts - zijn tegenstander is de winnaar van de partij van gisteravond tussen de Belg Kim Huybregts en Engelsman Phil Taylor. De laatste is de eeuwige rivaal van Barney. Een welhaast epische strijd tussen twee absolute toppers in de dartswereld. Natuurlijk hoopt heel Den Haag op een Brexit voor Phil Taylor, samen met de 850.000 kijkers die al naar de vorige dartspartij tegen Adrian Lewis keken.



Wat maakt dat darten toch tot een massaal bekeken sport? Allereerst is de sport volkser dan volks. Je hoeft er geen GVB (Golfvaardigheidsbewijs) voor te halen. Overigens ook meer spelletje dan sport - alleen betreft het geen pijl maar een balletje en is de afstand tot het doel iets groter. Alle darters zijn bovendien 'gewone' jongens - er zitten geen afgestudeerden bij van Cambridge of Nijenrode.



Bovenal is darten - in tegenstelling tot golf - een echte tv-sport. Iedere leg is een wedstrijd. Iedere pijl is een doelpunt. De spanning is te snijden. Het gaat snel en de resultaten worden niet betwist. Toch iets heel anders dan een vijfdaagse cricketwedstrijd.



Allerbelangrijkste is dat de Barney Army een eigen held heeft om voor te juichen - de man die ooit de post door de brievenbus mikte maar nu zijn pijlen richt op het wereldkampioenschap. Waarom zou hij niet weer die titel in de wacht slepen?