Bas Muijs: 'Mannen geven me high-fives, vrouwen sissen'

Boefje

,,Ik speel geen boef'', verdedigt Bas Muijs zijn personage, ,,maar een boefje. Toch telt hij na de vraag of hij iets van zichzelf in die piloot herkent eerst even tot tien. ,,Laat ik het zo zeggen: het is altijd een interessante gedachte dat er meerdere vrouwen op je liggen te wachten. Zoals ik het ook geen straf vind om minimaal 37 voorstellingen achter elkaar drie vrouwen (gespeeld door Wieneke Remmers, Sabine Beens en Femke van Assouw, red.) te mogen zoenen.''



In de zaal reageren mannen en vrouwen totaal verschillend op 'zijn' gedrag, merkte hij tijdens try-outs: ,,Vrouwen sissen en je ziet ze denken: dat kán toch niet waar zijn? Terwijl mannen na afloop in de foyer high-fives geven met een blik van: goed gedaan jochie.''



GTST

Dan de onvermijdelijke slotvraag bij elk verhaal met Bas Muijs: komt het nog van een terugkeer in GTST, de soap waarmee hij ooit het vak inrolde? ,,Ooit komt het van, maar nu zit ik op een ander spoor. Een heel mooi ander spoor.''



Boeing Boeing. Première vanavond Rijswijkse Schouwburg.