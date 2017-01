Basisschool sluit: te weinig leerlingen

Waarom basisschool Het Zonnelicht aan de Broekslootkade geen leerlingen meer trekt, is niet duidelijk, zegt Grada Huis namens schoolbestuur Lucas Onderwijs. ,,De school presteert prima. Er zijn veel scholen in het gebied, dat kan een mogelijke oorzaak zijn. Maar dat is een aanname'', zegt Huis.



Toch blijft de instroom uit de peuterspeelzaal achter. Die peuterspeelzaal heeft zelf ook te kampen met dalende aanmeldingen. De school gaat daarom na de zomervakantie niet meer open. ,,De 130 leerlingen kunnen zich inschrijven bij scholen in de buurt'', zegt Huis. Volgens haar worden voor de veertien leerkrachten van het Zonnelicht andere werkplekken gezocht op scholen van Lucas Onderwijs. De school, leerlingen en ouders zijn verdrietig over de sluiting. ,,De teleurstelling wordt met elkaar gedeeld.''



Zomervakantie

Verder gaan de lessen gewoon door en wordt het onderwijsprogramma tot de zomervakantie afgewerkt. ,,Als er vragen zijn van de kinderen over de sluiting van de school, worden die tijdens de reguliere lessen besproken'', zegt Huis.



Wat er met het schoolgebouw gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Het gebouw is van de gemeente. Voor omwonenden is het altijd belangrijk om te weten hoe lang een schoolgebouw leegstaat en wat er op die plek gaat komen. Vooral de angst voor brand is groot rond lege schoolgebouwen.



De laatste keer dat in deze regio een school moest sluiten wegens te weinig leerlingen was vorig jaar. Het ging toen om het Spectrum in Den Haag .