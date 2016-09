Beachclubs willen het jaar rond

De ondernemers aan de Wassenaarseslag willen ook langdurige huurcontracten met de gemeente en ook dat de gemeente meer aan het onderhoud van dit familiestrand gaat doen.



De stranden van 's-Gravenzande en Monster hebben vorige week het predicaat 'zeer goed' gekregen in de 'Schoonste strand van Nederlandverkiezing'. Met name Wassenaar - maar ook Den Haag (Scheveningen)- scoorde een stuk minder.



Zekerheid

Sander van der Kroft van De Sport zegt dat hij al jaren bezig is om meer zekerheid voor de toekomst te krijgen. Hij nam in 1999 de strandtent van zijn ouders over en heeft in 2015 een nieuw paviljoen neergezet. ,,Over de huurovereenkomst ben ik al sinds 2013 bezig. Andere ondernemers ook."



Met als motto 'samen sta je sterker' heeft hij de handen ineengeslagen met Harold Tjepkema (De Golfslag) en Chris Taal en Esther Schuite (Bait). ,,Wij zijn niet alleen bereid om onze strandpaviljoens te verbouwen, zodat ze zeer hoog water kunnen doorstaan. Ook hebben we besloten zeer intensief samen te werken op het gebied van personeel, milieu, inkoop, veiligheid, en schoonmaak. De gemeente moet zorgen voor beter onderhoud en openbaar vervoer. Gezinnen en senioren zonder auto kunnen moeilijk allemaal op de fiets komen", aldus de strandondernemers.