Bedelen ook verboden in Laak en Spoorwijk

De politie heeft onderzoek gedaan naar de situatie in de stadsdelen Escamp, Loosduinen, Scheveningen, Laak en Ypenburg. Daaruit blijkt dat alleen in stadsdeel Laak structurele overlast is van bedelaars. Met name in de winkelgebieden van Spoorwijk en Laakkwartier.



Sinds 2013 is het al verboden te bedelen in het centrum en bij de stations en de Haagse Markt. Onder meer Groep de Mos vroeg onlangs om een bedelverbod in de hele stad, maar dat is volgens het stadsbestuur dus niet nodig. In andere wijken zijn er alleen incidenteel bedelaars aangetroffen.