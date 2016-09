Bediening en locatie Mirell scoorden hoog bij vakjury

Een complete renovatie onderging brasserie Mirell aan het Wilhelminaplein in Naaldwijk vlak voordat het zomerseizoen begon. Niet alleen het restaurant zelf, ook het terras werd flink opgeknapt en uitgebreid. De extra tafels leverden af en toe best wat stress op - nieuw personeel moest ingewerkt worden, hier en daar mopperde wel eens een klant.



Apetrots

Daarom is eigenaar Daan Franken misschien wel 'extra blij' dat hij dit jaar de Terrassentrofee heeft gewonnen. Ook broer en mede-eigenaar Aad, die vorig jaar met 'zijn' restaurant Bij5 - gevestigd een paar meter verderop - de Terrassentrofee won, is apetrots. ,,Het team van Mirell weet wat gastheerschap is", zegt hij trots. ,,De bediening geeft gasten het gevoel 'fijn dat u er bent.' Dat wordt met deze prijs beloond."



Beoordeeld

Zeventien regionale terrassen werden vanaf begin juli door redacteuren en lezers van deze krant getest. De vijf beste terrassen werden vervolgens nogmaals beoordeeld door een vakjury, bestaande uit Kees Vonk (docent ROC Mondriaan, afdeling horeca) en Robert de Gunst (expert en adviseur gastheerschap en etiquette).



Tijdens de terrasbezoeken keek het duo kritisch naar de bediening, locatie, hygiëne, het eten en de dranken en de verhouding prijs-kwaliteit. Mirell kwam na de grote test bij hen als beste uit de bus. ,,De eerste punten werden al direct gescoord met de locatie", vertelt De Gunst. ,,De ligging van het terras is prachtig, zo midden op het plein in Naaldwijk, tegenover de kerk. Daarbij was het personeel zeer vriendelijk en kundig. Sanna, de dame die ons bediende, was oprecht geïnteresseerd. Zo vroeg ze, nadat ze ons over de wijnen had geïnformeerd, wat wij vonden van onze keuze. Een pluspunt voor de persoonlijke aandacht!"



Tiptop

Er was echter meer nodig dan een fraaie locatie en vriendelijke bediening om de Terrassentrofee 2016 in de wacht te slepen. Zoals goede lunchgerechten. Kees Vonk: ,,De lunch wordt bij Mirell bereid met kwalitatief goede producten: de gerookte ribeye en zalm bijvoorbeeld waren heel goed. Bovendien werden de lunchgerechten mooi gepresenteerd; alles zag er tiptop uit. Tenslotte - niet onbelangrijk - klopte de verhouding prijs-kwaliteit."