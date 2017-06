Bedrijven op plek van Zuiderstrandtheater

Onderzoek

De locatie en het gebouw zijn echter niet geschikt om langer te dienen als culturele plek, concludeert de gemeente na onderzoek. Dus wordt het Zuiderstrandtheater rond 2020 alsnog afgebroken, wanneer de bouw van het Spuiforum (officieel: Onderwijs- en Cultuurcomplex) af is.



In eerste instantie was het plan om woningen op het voormalige Norfolkterrein in de Derde Haven te bouwen, maar de gemeente wil er nu een hotspot voor maritieme bedrijven van maken.



,,Er zijn deze én vorige collegeperiode al veel woningen bijgekomen", licht een woordvoerder toe. ,,De keuze om maritieme bedrijvigheid op het terrein toe te staan, past goed binnen het beleid dat de gemeente in 2015 inzette met de nota 'Scheveningen is en blijft haven'. Bedrijven voor bijvoorbeeld zeewierteelt en windenergie leveren economische kansen en werkgelegenheid op voor Den Haag."



Op de plek van het theater komt straks ook een parkeergarage, ter compensatie van de parkeerplaatsen aan de Houtrustweg die verdwijnen als de haven op de schop gaat.



