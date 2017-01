Beeld van Thorbecke geplaatst op Lange Voorhout

Aanhoudingen om handel verboden afslankmiddel

14:01 De opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft twee mensen opgepakt wegens handel in verboden afslankproducten. Bij doorzoekingen van woningen in Nijmegen en Den Haag namen rechercheurs verpakkingen oplostabletten van het merk Emtea in beslag. Daar zit de gevaarlijke stof sibutramine in, meldt de NVWA vandaag.