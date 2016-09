Beelden keren niet terug op Voorhout

Het publieksevenement wankelde al een tijdje, doordat de organisatie het moet doen met veel minder subsidie van de gemeente. Directeur Jan Teeuwisse waarschuwde vorig jaar namens de organisatie al in deze krant dat het met het nieuwe bedrag bijna onmogelijk is het Lange Voorhout in een beeldentuin te veranderen. ,,Het probleem met het Voorhout, hoe prachtig gelegen ook, is dat er moeilijk geld te verdienen is. Je kunt er geen entree heffen.''



De expositie kwam er in 2015 toch dankzij een eenmalige aanvulling op de subsidie, en uiteindelijk ook dit jaar. Maar die laatste editie was een stuk kariger dan eerdere jaren. Waar in voorgaande jaren leden van het koninklijk huis bij de opening aanwezig waren, ging het ditmaal geruisloos van start.



De mededeling vanuit de gemeente dat de organisatie het de komende jaren met 'slechts' 130.000 euro moet doen, betekende de definitieve doodsteek voor het evenement. De organisatie tekende bezwaar aan, maar uit documenten die de gemeente gisteren openbaar maakte, blijkt dat deze zienswijze is afgewezen.



Basis

B en w schrijven dat ze zich ervan bewust zijn dat 'het beschikbare bedrag geen financiële basis biedt voor voortzetting van het evenement'. Desondanks houdt het college vast aan het eerdere oordeel. Directeur Teeuwisse was gisteravond niet bereikbaar voor commentaar.



Wel reden voor vreugde bij jeugdtheatergroep Rabarber. Die zou 164.000 euro gekort worden, omdat de gemeente had begrepen dat er ook theaterlessen en workshops gegeven zouden worden in vrije tijd. En daar is de subsidie niet voor bedoeld. Rabarber heeft die beslissing succesvol aangevochten. De korting is geschrapt.