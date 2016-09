Beelden van overvaller Esso Zuiderpark bij Team West

Rond 10.30 uur 's ochtends liep een man in de leeftijd van 20 tot 25 jaar en met donkere huidskleur het pompstation binnen. Hij bedreigde de medewerker achter de kassa met een mes en eiste geld. De popmpbediende - erg geschrokken - gaf dit aan de overvaller. Die vluchtte vervolgens vermoedelijk via de Woudenbergstraat.



Goede beelden

De politie heeft nog enige tijd in de wijk gezocht naar de verdachte, maar vond die niet meer. ,,Van de overvaller zijn goede camerabeelden beschikbaar'', laat de politie op Facebook weten. Die worden morgen getoond bij Team West. ,,Als de identiteit van de overvaller niet voor dinsdag 13 september bij ons bekend is, zullen de beelden uitgezonden worden en verspreiden wij deze via Facebook en Twitter.''



De dief droeg tijdens de overval een grijze broek, een donkere jas en een grote witte rugzak. Hij is ongeveer 1.85 meter lang en liep op zwarte schoenen met een witte zool.