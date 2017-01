'Beetje herrie hoort erbij'

Stroomlijnen

Om nu het parkeren te stroomlijnen op plekken waar het het drukst is en waar ook niet-Rijswijkers komen - rond winkels en restaurants en winkelcentra als In de Bogaard en Oud Rijswijk - is gekozen voor betaald parkeren. Tegen hele redelijke tarieven, vinden ze in Rijswijk. Het hoogste bedrag per uur is 2,25 euro rond de winkel- en uitgaansgebieden.



In de ring van straten die verder van die gebieden liggen, wordt het 1,50 euro per uur. Ook het bewonersparkeren met vergunning blijft daar bestaan. ,,Het doel van het nieuwe systeem is juist om de parkeerplaatsen in de aangewezen gebieden voor betaald parkeren zo goed mogelijk te verdelen onder inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk. Vroeger mochten in een gebied met belanghebbendenparkeren alleen de bewoners of ondernemers met een vergunning parkeren en verder niemand. Dan wilde je eten in de Herenstraat en zag je op de Rembrandtkade lege plekken, maar daar mocht je niet staan zonder vergunning. Nu mag iedereen er parkeren, alleen moeten diegenen zonder vergunning betalen'', legt de wethouder uit.



,,Sommige horeca-ondernemers denken over het terugbetalen van dat geld aan hun klanten'', vervolgt hij. ,,Dat is aan hen. Maar in de Herenstraat zelf en in de nabijgelegen Willemstraat moesten klanten nu ook al betalen en toen overwogen ondernemers het niet.''