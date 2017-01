Befaamde De La Place sluit deuren

Het is dan wel niet het kleine café aan de haven, het motto in Le Bistrot De La Place luidt wel 'je geld of wie je bent, telt niet mee.' Mede om die reden heeft de Franse eigenaar Marc Cruellas in de afgelopen twintig jaar zo'n beetje iedere politicus - al dan niet met regelmaat - in zijn zaak op bezoek gehad, zo is hij van mening. ,,Hier behandelen we iedereen met respect", vertelt hij met zangerige tongval. ,,Wat je achtergrond ook is."



De Fransman opende in 1997 samen met zijn Nederlandse vrouw Karin en Franse chef-kok Norbert het restaurant op de Plaats in Den Haag. Sinds zes jaar runt hij de zaak in zijn eentje. ,,Norbert verhuisde naar Frankrijk, mijn vrouw ging thuis voor onze zoon zorgen", legt Cruellas uit. ,,Daarna kreeg ik het lastig. Oplopende personeelskosten, loonbelasting en de hoge kosten van het pand hebben mij vier jaar geleden doen concluderen: dit wordt een te dure hobby."



Hij begon aan zijn zoektocht naar een geschikte koper. ,,Ik had geen haast: wilde dat mijn pand in goede handen zou komen", legt hij uit. Dat is nu gelukt, zegt hij met een twinkeling in de ogen. ,,De eigenaren van De Twee Heeren in de Oude Molstraat vestigen hier straks bistro Palmette. Eén ding is alvast zeker: ze maken de lekkerste Croque Monsieurs die er bestaan."



En Cruellas? Die gaat na woensdag op zoek naar een nieuwe locatie voor De La Place. ,,Stoppen? Hou op, ik ben pas 58. Veel te jong!" Zijn meubilair, het servies en de lijsten vol Franse sterren - Brigitte Bardot, Edith Piaf, Charles Aznavour - neemt hij mee. ,,Een afscheidsfeest ga ik niet geven: dan sta ik de hele avond te janken." Tranen schieten ook nu in zijn ogen. ,,Een feestje vier ik wel als ik mijn nieuwe De La Place open. Binnen nu en een half jaar."