Behalve auto's ook historische trams te gast

Wat staat de bezoeker te wachten zondag?

,,Ik heb net gehoord dat we groen licht hebben voor een oude Haagse stadstram uit 1929 - niet de gele tram overigens. Het is een ander type oldtimer dan de auto's die we in de Herenstraat en op het Stationsplein in Voorburg hebben staan. Mensen kunnen vanaf 12.30 uur elke veertig minuten voor twee euro een ritje maken vanaf station Voorburg. Niet met ov-chipkaart, betalen kan alleen contant.''



Staat er verder nog iets bijzonders bij?

,,Op het Stationsplein in Voorburg staat de Mascotteclub uit onze regio met hun Rolls-Royces en Bentleys. De oudste komt geloof ik uit 1920. Om te laten zien wat er in korte tijd is veranderd staat er ook een aantal Tesla's. In de Voorburgse Herenstraat zie je oldtimers van verzamelaars.''



Niet uw eigen wagenpark?

,,Ik rijd al jaren een oldtimer om de simpele reden dat ik geen geld heb voor een nieuwe. Een Volvo 940 uit 1997. Het is dus niet uit mijn eigen wagenpark. Op dit moment heb ik een gigantisch netwerk van verzamelaars, van mensen die blij zijn met één Fiatje 500 tot eigenaren die hun oldtimers zien als belegging. Ze komen tussen 13.00 en 17.00 uur hun auto laten zien.''



Welk model interesseert u het meest?

,,Ik vind de oldtimerdag leuk om te organiseren, maar eerlijk gezegd doen auto's me niet echt veel. De emoties die ermee gepaard gaan echter wel. Mensen die een model zien staan waar ze vroeger rijles in hebben gehad bijvoorbeeld. Dat vind ik mooi, evenals bloemen.''