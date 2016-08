Bejaarden op het nippertje gered uit brandend gebouw

In H's zaak stinkt het. Langs de randen van het plafond zitten dikke zwarte roetranden. In de rest van het pand is een grauwsluier neergedaald. Het maakt de van oorsprong Chinese vrouw geen zier uit. Het waren haar bejaarde ouders (81 jaar) die gisternacht in haar accupunctuurpraktijk sliepen. ,,Mijn vader en moeder leven nog, dat is veel belangrijker'', zegt ze terwijl ze haar handen dankbaar vouwt. ,,Ze zijn vanuit China hier op vakantie. We waren wezen eten en het was laat geworden. We dachten daarom dat het fijner was als ze hier zouden slapen.''



Ze vertelt dat haar moeder wakker was geworden van de doordringende rooklucht, maar dat ze in paniek was geraakt. ,,Mijn ouders zijn oud, ze wisten niet wat ze moesten doen.''



Slijterij

Begin volgende week wordt haar praktijk schoongemaakt, waarna ze snel weer open kan. Ook Taco Mundo hoopt eind volgende week weer maaltijden rond te kunnen brengen. Alleen de slijterij zal nog langer gesloten blijven. Deze winkel is er veruit het slechtst aan toe. Er staat water op de vloer. De flessen drank zijn zwartgeblakerd.



De slijter kwam er gistermorgen achter dat hij zich wel tegen brandschade heeft verzekerd, maar niet tegen het omzetverlies van elke dag dat hij gesloten is. ,,Wie denkt daar nu aan? Dom, natuurlijk.''



De eigenaar van de sishalounge kent de slijter goed. Dat er bij diens zaak brand lijkt te zijn gesticht, vindt hij vreemd. ,,Zo'n gozer is het niet. Het is een hele lieve jongen.''



Een bovenbuurman en de kapster kijken echter niet zo op van de brandstichting, al hebben ze geen concreet bewijs. ,,Heb je wel eens gezien wat voor figuren er lopen?''