Bekende namen op Rijswijkse Strandwalfestival

Hoewel het Strandwalfestival sinds 2009 bestaat moet secretaris Paul Schott de naam van het Rijswijkse muziek- en cultuurevenement nog regelmatig toelichten. Van de eerste duinenrij in de huidige regio Haaglanden die in Rijswijk 'duizenden jaren geleden' stond is immers niets meer te zien. Aan die verdwenen zeewering dankt het Strandwalfestival haar naam en Rijswijk een gevarieerd festival.



Gevarieerd, omdat bij de totstandkoming van het programma aan bijna iedereen is gedacht. Honderd Rijswijkers zingen morgen in het gelegenheidskoor Rijswijk zingt Mee! van 19.10 tot 20.00 uur bekende nummers en operastukken. Volgens Schott is er geen beter voorbeeld van onderlinge lokale verbintenis, waar het festival ook om draait.



Jennie Lena

Door het Rijswijkse Bos schallen later tussen 20.30 en 21.30 uur de klanken van de lokale coverband Frank & The Silly Symphonies: funk, soul en blues. Om vervolgens het podium vrij te maken voor artiesten als dj Danny Mendez en The Voice-finaliste Jennie Lena en band, die om 23.00 uur het stokje doorgeeft aan dj Phalerieau (tv-presentator Valerio Zeno) en MC Alainde Lon. ,,Het programma is gericht op de Rijswijkse gemeenschap, maar sommige namen trekken mensen uit het hele land,'' merkt Schott op. ,,Denk bijvoorbeeld aan Trijntje Oosterhuis.''



Zij is volgens Schott 'het klapstuk' van de zaterdagavond, na een middag struinen langs honderd kraampjes van Rijswijkse instanties, sportverenigingen, cultuur- en hobbyclubs op de Van Vredenburchweg. Schott: ,,Rijswijkers kunnen kennismaken met hetgeen de stad te bieden heeft. Ook kunnen ze lopen op het water bij de Oude Kerk, net als in The Passion en kinderen kunnen in het Rijswijks Museum lampionnen beschilderen voor de optocht in het bos.''



Favoriet

Naast 'klapstuk' Trijntje Oosterhuis verwacht Schott op zaterdag veel publiek bij het Oeral Kozakkenkoor in de Bonifatiuskerk, die van 16.00 tot 16.30 uur zingen. Dj Ruben, een lokaal draaitalent en coverband jeWelste volgen en dj Daniël Thomasso sluit na Trijntje Oosterhuis de avond af. ,,Zo'n dj trekt een hoop jongeren,'' vervolgt Schott. ,,Trijntje is dan weer populair onder 25-plussers en het Oeral Kozakkenkoor favoriet bij mensen van middelbare leeftijd.''



Bezoekers die niet stil willen zitten doen op zondag mee met de Strandwalloop, waarbij ze direct de strijd aan kunnen gaan met de Rijswijkse burgemeester Michel Bezuijen. ,,Hij bereidt zich voor op de marathon in New York,'' zegt Schott. ,,Dus onze burgemeester is vrij sportief. Verder is zondag echt een familiedag. Bij kinderboerderij Het Akkertje is een Vrijmarkt en bouwt de scouting een pontje om het water over te steken.''