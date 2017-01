Benefietfeestje op de pier voor Schevenings schoolplein

De Scheveningse school op de Rijslag krijgt dit schooljaar een nieuw gezicht. Het schoolplein wordt opnieuw betegeld, maar de buitenruimte is in oppervlakte groter dan gebruikelijk en de standaard financiering vanuit de overheid dekt niet de invulling.



Om het groene karakter van de school ook buiten uit te dragen hebben betrokken ouder zich ingezet en een feestje georganiseerd. De line-up liegt er niet om: artiesten als De Kraaien, Speakerheadz, DJ Lard en Emmaly Brown zullen het podium bestijgen. Met een combinatie van 80's en 90's-hits, dance classics, pop, rock en deep house is er voor iedereen wat wils.



Het feestje vindt plaats in Bar de Pier en begint om 20:00 uur. Kaarten kosten 15 euro en zijn verkrijgbaar online.