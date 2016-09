Beoogd Nationaal Park krijgt naam Hollandse Duinen

De naam Hollandse Duinen werd vanmiddag bekend gemaakt in het Voorschotense kasteel Duivenvoorde. Ook dit fraaie bouwwerk en omliggend landgoed vallen onder het Nationaal Park in oprichting. Als extra slogan is het zinnetje 'Waar natuur stad en zee verbindt' toegevoegd. De initiatiefnemers - waaronder duinwaterbedrijf Dunea en de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Westland en Voorschoten - verwachten dat ze door het onder één noemer plaatsen van de duingebieden, groenstroken en landgoederen 'de recreatieve beleving voor inwoners en toeristen nog aantrekkelijker kunnen maken'. Het is absoluut níet de bedoeling om voor Hollandse Duinen toegangsgeld te gaan vragen.

Trots

,,Mensen kijken anders tegen een Nationaal Park aan dan tegen Solleveld, Meijendel of het Westbroekpark afzonderlijk'', is de overtuiging van Georgette Leltz van Dunea.



,,Zo'n park wordt letterlijk als iets groots gezien en dat maakt trots. Hagenaars en Westlanders zullen eerder dan nu denken van 'Zo hé , dat ik dat zo dicht in mijn buurt heb liggen'.



Wandelverbinding

Doordat liefst elf partijen samen hebben besloten om de schouders onder de realisatie van een Nationaal Park te zetten, voorspelt Leltz dat het onder meer eenvoudiger wordt om wandelverbinding te realiseren. ,,Het wordt eenvoudiger om nieuwe ecologische en recreatieve verbindingen te maken tussen de gebieden.



Om Nationaal Park te worden moet eerst een podiumplek worden behaald in de verkiezing 'Mooiste natuurgebied van Nederland'. Daar kan per 10 oktober via www.nationaleparkenwereldklasse.nl op worden gestemd. De Haagse wethouder Boudewijn Revis liet vanmiddag alvast weten het volste vertrouwen te hebben in die internetverkiezing vanuit het ministerie van Economische Zaken. ,,De Wadden of de Oostvaardersplassen zijn ook mooi, maar ons kustlandschap is zeker het mooist. En in deze regio wonen toch echt véél meer mensen dan in de gebieden die ik net noemde. Deze mensen zullen in groten getale op Nationaal Park Hollandse Duinen gaan stemmen.''



