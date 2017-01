'Beperkte uitbreiding Madurodam overwinning voor iedereen'

Eerdere plannen gingen uit van een uitbreiding van zo'n 4,5 hectare en van zo'n 1,6 hectare. Maar dat was omwonenden en natuurverenigingen al te dol. Er kwam een lawine aan protesten los. Het Haagse stadsbestuur verplichtte Madurodam om er met deze belanghebbenden gezamenlijk uit te komen.



Het uitbreidingsplan dat nu voor ligt, is qua oppervlakte nog maar een zesde van wat oorspronkelijke de bedoeling was van het attractiepark. ,,Het is een heel zwaar proces geweest, maar we kunnen nu positief zijn,'' meent Van Moorsel.



Wel wil voorzitter van de bewonersorganisatie dat de belofte van Madurodam om nooit meer verder uit te breiden, wordt vastgelegd. Ook moet de verkeersontwikkeling ter plaatse heel goed geregeld worden.



Bomen

Clara Visser van de Bomenstichting is beduidend minder positief. ,,Er verdwijnen honderden bomen in de Scheveningse Bosjes . Bovendien vind ik het fundamenteel onjuist dat een stuk openbare ruimte, een bos nog wel, wordt geannexeerd door een particuliere partij.'' Ze erkent dat het huidige Madurodam-plannen substantieel beter zijn dan de oorspronkelijke, maar dat is voor haar nog niet genoeg.



Er zijn alternatieven, zoals ondergronds bouwen, of uitbreiden bij de overkluizing van de Teldersweg. ,,Maar daar wordt geen onderzoek naar gedaan. Het eerste zou te duur en het tweede duurt te lang, zegt Madurodam. ,,Maar zolang de alternatieven niet zijn onderzocht, stemt de Bomenstichting hier niet mee in.''