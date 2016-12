Beschonken rijden op een spelcomputer

Hoe ziet de wedstrijd eruit?

,,De teams spelen het spel Mario Kart: Double Dash!! op de GameCube. Ieder tweetal bestuurt een personage in de game. Nadat je over de startlijn bent, en voor je over de finishlijn gaat, moet je één vaasje per speler hebben opgedronken. Als je wilt drinken, moet je kart stilstaan. Er doen momenteel veertien teams mee, onder wie ook twee ploegen die uit vrouwen bestaan en twee gemengde teams."



Waarom zet u de wedstrijd op touw?

,,Ik zag het een keer voorbijkomen op internet en besloot vier jaar geleden voor de eerste keer de wedstrijd te houden. Het is een parodie op '100 procent Bob is 0 procent op'."



Worden de deelnemers niet té dronken?

,,Nee. Het is niet onverantwoordelijk zuipen. Als je de finale haalt, drink je in 3,5 uur tijd ongeveer zeven pilsjes. Dan ben je aangeschoten, maar zeker niet dronken. De winnaar krijgt twee pitchers Jupiler, maar de afgelopen jaren was het zo dat alle deelnemers het bier verdeelden."



Kunnen de gamers ook eten tussendoor?

,,Iedereen kan snacks, broodjes of tosti's bestellen in het café. Verder raad ik aan van tevoren warm te eten. Het racen begint om 19.00 uur, dus er is tijd zat."



Hoe gaan de karters terug naar huis?

,,Ik benadruk dat iedereen met de fiets of met het openbaar vervoer moet komen of een Bob regelt. Het is de afgelopen jaren nog niet voorgekomen dat iemand lazarus was. Het wordt gewoon gezellig!"