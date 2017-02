Beste coffeeshop van het land is... The Point

Als 'absolute uitschieter' kwam The Point aan de Marnixstraat in Den Haag uit de bus. Wie de coffeeshop binnenstapt ziet ook meteen waarom. In een doorsnee coffeeshop zit de verkoper achter glas, maar dat is niet het geval in The Point. De ruimte is bovendien schoon en de sfeer gemoedelijk.



Het vooroordeel dat veel coffeeshops ten deel valt is dat ze shabby en crimineel zijn, dat het ruimten zijn die je 's avonds het liefst snel voorbijloopt. Maar dat vooroordeel is niet van toepassing op The Point.



Welness

De test is een initiatief van de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66. Overal in het land hebben ze coffeeshops uitgeprobeerd en getest op onder meer voorlichting, hygiëne, hoe het product gepresenteerd wordt en of er een aparte ruimte is om het gekochte product te consumeren.

,,Mensen die hier binnenlopen vragen weleens of het een welness-center is'', lacht manager Mike de Jong. De coffeeshop zit al 25 jaar in de Marnixstraat, maar heeft sinds ruim twee jaar een nieuwe eigenaar. Sindsdien is er van alles gedaan om de uitstraling te verbeteren. ,,Want we willen een nette tent waar je gewoon binnen kunt lopen'', aldus De Jong.



Dat verleden was één van de redenen dat The Point de titel 'beste coffeeshop van Nederland' kreeg, zegt Wouter van Erkel, voorzitter van de Jonge Democraten. ,,Het was vroeger een donker hol. Dat is gelukkig allang niet meer zo. Deze coffeeshop is nu een voorbeeld voor andere shops.''