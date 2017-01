Beste makelaar Haagse regio Bliek krijgt een 9,5

Se­rie-au­to­ver­nie­ler ontkomt niet aan zijn straf

15:15 Een 44-jarige Hagenaar, die 56 auto's vernielde en in 2013 veroordeeld werd tot het betalen van een schadevergoeding van 50.000 euro, dacht wel te kunnen ontkomen aan zijn straf. Niets bleek minder waar: vanmiddag wist het EVA-team de man aan te houden in de Ostadestraat in Den Haag. Nu moet de man niet alleen betalen: de serie-autovernieler mag ook 641 dagen de cel in.