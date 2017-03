Beste master voor leraar bij InHolland Den Haag

Al jaren bungelt de onderwijsinstelling, met vestigingen in onder meer Den Haag, Amsterdam en Rotterdam, onderaan in de jaarlijkse keuzegids voor het hbo. De enkele masteropleidingen op de hogeschool worden juist uitstekend beoordeeld. Zo zijn studenten van Leren en Innovatie op de locatie in Den Haag zeer enthousiast over de kwaliteit van het onderwijs en de faciliteiten, zoals de bibliotheek en de computers.



De keuzegids, die een oordeel velt op basis van statistieken over studiesucces en het oordeel van deskundigen en studenten, zet de onderwijsinstelling mede daardoor op nummer één op de ranglijst van middelgrote hbo's met de beste masteropleidingen.



Tu Delft

Op de ranglijst van universiteiten vallen de lage posities van de TU Delft en de Haagse campus van de Universiteit Leiden op. In Delft klagen studenten vooral over de studielast en, op sommige opleidingen, over het gebrek aan deskundigheid van docenten.



De Technische Universiteit gaf eerder al aan de komende jaren fors te investeren in het verbeteren van het onderwijs, onder meer door het aantrekken van nieuwe docenten. Dat studies zwaar worden bevonden door studenten, verbaast de woordvoerder niet. ,,Het is nu eenmaal een gegeven dat de studielast in Delft hoog is. Dat hoeft geen probleem te zijn.''



Ruimtegebrek

Op de Haagse campus van de Universiteit Leiden zijn studenten het meest ontevreden over het ruimtegebrek en de beperkte faciliteiten. Ook zijn sommige opleidingen te weinig beroepsgericht en kan de deskundigheid van en begeleiding door docenten beter.



De woordvoerder van de Leidse universiteit laat weten die klachten over de beperkte voorbereiding voor de beroepspraktijk 'serieus te nemen'. ,,We hebben een project Voorbereiding op de arbeidsmarkt lopen, waarmee een aantal faculteiten experimenteert. Dit onderwerp wordt in de nabije toekomst steeds belangrijker in ons onderwijs.''



De kritiek van studenten op het gebrek aan ruimte en faciliteiten is volgens de woordvoerder te verklaren. ,,Ik kan me zo voorstellen dat het cijfer lager is, omdat de faciliteiten in Den Haag hier en daar wat achterbleven bij de forse groei van studenten in Den Haag. Zie als voorbeeld van deze groei de opleiding International Studies, die veel studenten trekt.''



Met de recente oplevering van het nieuwe campusgebouw aan de Haagse Wijnhaven verwacht de universiteit dat het gebrek aan ruimte en faciliteiten tot het verleden behoren.