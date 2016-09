Bestuurder brandende auto A4 met alcohol op achter stuur

De auto ramde de vangrail, waarna hij in brand vloog. Bij de brand is flink wat rook vrijgekomen.



Verkeer

De brandweer heeft de snelweg een tijd afgesloten toen die bezig was het het blussen van de brand. Na het blussen, én nadat de weg werd vrijgegeven, moest de brandweer snel terugkomen, omdat de auto opnieuw vlam vatte. Het verkeer moest mondjesmaat passeren.



Er is nog steeds forse vertraging. De verkeersinlichtingendienst raadt automobilisten dan ook aan om te rijden via de A12 of A44.



Aanhouding

De automobilist is niet gewond geraakt en meegenomen naar het politiebureau.