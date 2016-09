Betogingen voor en tegen Netanyahu rustig verlopen

Emotionele oproep aan dief na gestolen telefoon

21:00 Terwijl Marleen haar boodschappen aan het inladen was in haar auto, werd haar mobieltje uit haar tas gestolen. Via een brief die zij schreef aan de dief hoopt zij haar telefoon weer terug te krijgen, want de foto's van haar overleden dochter die erop stonden, krijgt ze anders nooit meer te zien.