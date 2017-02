'Betrek gemeenten weer bij verplichte inburgering'

Als burgemeester van Westland prijs ik mij gelukkig met een samenleving waar mensen echt iets voor elkaar over hebben, waar saamhorigheid heerst. Een hechte samenleving, maar wel met uiteenlopende opvattingen over het vluchtelingenvraagstuk.



Veel mensen zijn boos op de overheid over de aanpak van de vluchtelingenstroom uit de huidige oorlogsgebieden. Boos over de aantallen, opvang, integratie en vooral over terugkeer. Ik begrijp die boosheid, want de huidige procedures vertonen hiaten. Wat mij betreft zijn mensen uit een oorlogssituatie welkom, mits zij geen criminele antecedenten hebben, hun kinderen fatsoenlijk opvoeden en werk aanpakken. Die spelregels moeten worden vastgelegd in een 'Code Vluchtelingen'. De overheid biedt bescherming en zorg, maar ook steun voor terugkeer. Vanaf dag één moet duidelijk zijn: verblijf hier is tijdelijk. We bieden de vluchteling ruimte zich te ontwikkelen, om het land van herkomst als het veilig is mee te helpen opbouwen.



Het Europese uitzettingsbeleid is niet sluitend. Als mensen zijn uitgeprocedeerd en ons land dienen te verlaten, wordt er onvoldoende doorgepakt, met als gevolg dat velen van hen in de illegaliteit verdwijnen.



Onmenselijk. Verandering is nodig. Verdragen en wetten moeten worden aangepast om een veilige terugkeer te waarborgen. Groot knelpunt vormt het gebrek aan medewerking van sommige landen van herkomst om deze mensen terug te nemen. Die medewerking wordt afgedwongen door deze landen een sanctie op te leggen. In veel gevallen krijgen zij ontwikkelings- en samenwerkingsgelden. Mijn mening is: draai de geldkraan dicht. Dat voelen dat soort regimes heel snel. Van belang is dat de EU hierin eenduidig optreedt, dat is effectief. Duidelijk is dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens uit 1950 niet meer aansluit op de huidige massale vluchtelingenstroom.



Terug naar Nederland. Voor het bieden van bagage aan de vluchteling en asielzoeker is de huidige inburgeringswet te slap en te vrijblijvend. Veel nieuwkomers beheersen de Nederlandse taal niet, gaan niet aan het werk en zijn te veel gericht op het land van herkomst. Nieuwkomers moeten bijdragen aan het maatschappelijk leven hier, bijvoorbeeld via de school, de sportvereniging of maatschappelijke organisaties. Écht onderdeel worden van dit land betekent de waarden en normen van dit land niet alleen kennen maar ook eigen maken.



Kort en goed: verplichte inburgering moet terug. Die taak behoort bij gemeenten, zoals voor 2013. Sinds de vluchtelingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering, is het aantal succesvolle trajecten louter gedaald. Verlies voor de vluchtelingen én de samenleving. Mensen die weigeren in te burgeren, moeten hun verblijfsstatus kwijt raken en uitgezet worden. Het is mijn overtuiging dat herijking van het beleid de houding van de samenleving ten opzichte van vluchtende mensen gaat veranderen.