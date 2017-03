Bevrijdingsfestival bomvol acts: De Staat sluit Haagse editie af

Jongeren

Volgens organisator Gerard van den IJssel gaat het evenement zich met ingang van dit jaar nadrukkelijker richten op de doelgroep van 13 tot 35 jaar. ,,Wij willen meer dan ooit hét jongerenfestival van Den Haag zijn’’, zegt hij. ,,Voor families heb je bijvoorbeeld Parkpop, maar voor deze doelgroep is er nog niets van een dergelijke omvang. Daarom hebben we nu bijvoorbeeld meer hiphop geprogrammeerd dan voorgaande keren.’’



Het landelijke thema van de festivals is in 2014 ‘vrijheid geef je door’. Dat vertaalt zich niet alleen in de muzikale optredens, maar ook in lezingen, debatten, theater, cabaret en een festivalmarkt. Voor het eerst doet ook de Tweede Kamer mee aan het festijn. Het gebouw is die dag vrij toegankelijk en in de centrale hal zijn er optredens van onder anderen Tim Akkerman, Woezel & Pip en de winnares van The Voice Pleun. Laatstgenoemde opent ook het programma op het hoofdpodium waar later op de dag ook Sabrina Starke, Russkaja en De Staat optreden. Op het tweede grote podium staan Diggy Dex, Mr. Polska, Pete Philly, SWG en anderen.



Het gratis toegankelijke festival op 5 mei vormt de afsluiting van de Bevrijdingsweken, een reeks van 70 culturele en geëngageerde activiteiten die vanaf 18 april verspreid over de stad worden gehouden. Met 70.000 bezoekers behoorde het Haagse Bevrijdingsfestival vorig jaar tot een van de drukst bezochte in het land.