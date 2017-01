Bevrijdingsfestival op Malieveld wordt nog groter

Waren er vorig jaar nog twee hoofdpodia en een ietwat kleinere, dit jaar zijn er in totaal zes podia op het Malieveld te vinden tijdens het Bevrijdingsfestival op 5 mei. ,,Je moet blijven groeien'', zegt organisator Robert-Jan Rueb. Daarmee doelt hij niet alleen op het bezoekersaantal. ,,We willen muzikale talenten uit de stad programmeren.'' Hen wordt - letterlijk - een podium geboden.



Voor het Free Stage, een van de nieuwe podia, wordt samen met het Haags Pop Centrum (HPC) en Musicon gezocht naar jong muzikaal talent uit de stad. ,,Den Haag barst van het talent en dt willen we graag zo veel en zo vaak mogelijk laten zien'', aldus directeur Rob Vondracek van het Haags Pop Centrum. Rueb vult aan: ,,Op ons festival treden vooral grote nationale en internationale acts op. We mogen het Haagse talent niet vergeten. Ook die hebben recht op een plek waar zij in alle vrijheid zichzelf kunnen presenteren.''



Lezingen

En dus zijn er twee hoofdpodia, een poppodium, een Haags podium, een dance-tent en een podium waar onder meer lezingen worden gegeven. Ze worden verspreid over het Malieveld. ,,Zodat er geen geluidsoverlast is'', aldus Rueb. En natuurlijk hoopt hij dat de extra optredens en meerdere podia voor meer festivalgangers zorgen. ,,Tot nu toe zijn er ieder jaar meer bezoekers gekomen. We hopen de komende editie richting de 80.000 te gaan. Dat zou mooi zijn. Er is toch plek zat.''



Muzikanten kunnen zich tot 15 februari aanmelden voor het Free Stage door een mail te sturen naar info@bevrijdingsfestivaldenhaag.nl. Er zit wel een voorwaarde aan de deelname. De meerderheid van bandleden moet uit Den Haag komen. Wie er op het podium hun muziek kunnen laten horen wordt bepaald door het HCP en Musicon.