Bewegen op school soms lastig

Het speciale beweeg-vmbo van het Stanislas College in Rijswijk is een doorslaand succes, zo berichtte deze krant al eerder. In het eerste jaar steeg het aantal aanmeldingen van zestig naar 160 en moest er zowaar worden geloot. ,,Dit jaar was de aanwas een pietsje minder'', zegt teamleider Trees de Vos. ,,Waarschijnlijk heeft een dreigende loting wat mensen afgeschrikt. Maar met 140 nieuwe leerlingen zijn we nog steeds dik tevreden.''

Keerzijde

Maar dat succes heeft ook een keerzijde. Niet iedereen kan de motivatie opbrengen om de beweeglessen te volgen. Elke dag begint met een uur mountainbiken, zwemmen of gewichtheffen. ,,In het eerste jaar zijn alle scholieren nog enthousiast. Maar het jaar erop is er bij sommigen een kentering. Een klein groepje besluit dat eerste uur zelfs maar thuis te blijven. Dat gebrek aan motivatie willen we natuurlijk aanpakken. We denken er dan ook over om voor het tweede jaar een andere manier van bewegen te introduceren.'' Anderen hebben inmiddels het abonnement van de sportschool opgezegd. ,,Ook dat zien we liever niet. Onze school is geen volwaardig alternatief voor een sportvereniging.''

In eerste instantie was het de bedoeling dat wetenschappers van de Vrije Universiteit (VU) nauwgezet in kaart zouden brengen wat het effect van al dat gesport op de leerprestaties zou zijn. Die missie lijkt echter niet te lukken. ,,Om echt gefundeerde uitspraken te kunnen doen, moet je het Stanislas kunnen afzetten tegen een vergelijkbare school. Maar die school is niet te vinden. Ook een vergelijking in de tijd is niet mogelijk, omdat de leerlingenpopulatie van het Stanislas nogal is veranderd sinds we het beweeg-vmbo hebben ingevoerd.''